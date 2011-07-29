Дарницкий мост закроют на неделю

На железнодорожно-автомобильном мостовом переходе через Днепр в г. Киеве продолжается монтаж специальных конструкций (деформационных устройств), поэтому с 1 по 8 августа проезд автотранспорта с левого берега по мостовому переходу будет перекрыт.

Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западной железной дороги, являющейся заказчиком строительства.

Автомобильное движение будет перекрыто с 10:00 1 августа до 6:00 8 августа текущего года.

Напомним, с 28 июля по 1 августа перекрыто движение на мосту с правого на левый берег из-за монтажа деформационных устройств.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 г. было открыто автомобильное движение по Дарницкому мосту через Днепр с левого на правый берег. 31 марта 2011 г. - открыто автомобильное движение с правого на левый берег. В мае также был открыт автомобильный проезд с правого берега на левый, с заездом со стороны моста Патона. Для завершения строительства осталось открыть еще один заезд с левого на правый берег - в направлении Конча-Заспы.