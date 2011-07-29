У Тимошенко появились варианты, как ввести в процесс американцев

Защита Юлии ТИМОШЕНКО не исключает возможности привлечения американских специалистов в области права Марка ФЕЛДМАНА и Роджера ЭНОКА к участию в судебном процессе над экс-премьером Ю.ТИМОШЕНКО в качестве представителей гражданского ответчика.

Об этом народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО сообщил в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Мы можем привлечь этих специалистов и в качестве гражданского ответчика, общественных защитников… Существует множество статусов, в которых их можно ввести в процесс», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

В то же время он выразил сомнение в том, что председательствующий в деле судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ удовлетворит соответствующее ходатайство. «Он их не допустит ни в каком статусе. Если бы это был процесс юридический, если бы мы искали юридические аргументы, то тогда это было бы другое дело, а получается так, что мы ищем юридические аргументы, а судья говорит, что ему все равно. К примеру, ТИМОШЕНКО говорит, что она хочет приобщить к материалам дела контракт – ей отказывают, а прокуратура говорит, что хочет привлечь Twitter – судья говорит «да». Вот это вся логика процесса», - пояснил он.

С.ВЛАСЕНКО уточнил, что гражданским ответчиком в этом процессе в данном случае будет являться экс-премьер Ю.ТИМОШЕНКО.