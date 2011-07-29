Юрист: зачем арестовывать Тимошенко?

Довольно странной выглядит позиция государственного обвинения в вопросе об изменении меры пресечения экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, а также некорректным - высказывание председательствующего судьи Родиона КИРЕЕВА по поводу изменения меры пресечения.

Таким образом агентству УНИАН прокомментировал ситуацию в Печерском райсуде Киева по рассмотрению дела против Ю.ТИМОШЕНКО вице-президент адвокатской фирмы "Грамацкий и партнеры" Юрий ЗАБИЯКА.

По мнению юриста, мера пресечения - это ни в коем случае не мера по перевоспитанию подсудимых, это мера, цель которой - предотвращение уклонения от следствия, препятствование в установлении истины по делу и обеспечении выполнения процессуальных решений по делу.

Если мотивом ходатайства обвинения о взятии под стражу Ю.ТИМОШЕНКО является обеспечение выполнения ею распоряжений председательствующего и прекращение действий по затягивании процесса, то пребывание под стражей никоим образом не будет препятствовать ей обращаться к председателю сидя («заявляя таким образом свой протест») и/или продолжать заявлять ходатайство об объявлении перерыва для поиска защитника, отмечает юрист.

Более того, считает Ю.ЗАБИЯКА, к этим действиям подсудимая сможет добавить ходатайство об изменении меры пресечения, а также заявлять об ухудшении состояния здоровья в связи с пребыванием под стражей, что "еще больше сделает этот процесс пиарно-политическим".

Юрист также обращает внимание, что Ю.ТИМОШЕНКО еще ни разу не была привлечена к административной ответственности за невыполнение распоряжений судьи Р.КИРЕЕВА в судебном процессе. Тогда как «...именно административная ответственность имеет целью «перевоспитание» нарушителей, о чем так беспокоятся представители прокуратуры и суд», отмечает Ю.ЗАБИЯКА.

Как сообщал УНИАН, еще 22 июля защитник Сергей ВЛАСЕНКО (уже отстраненный на тот момент от процесса) заявил журналистам, что судья Р.КИРЕЕВ получил указание от администрации Президента Украины об изменении меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО с подписки о невыезде на арест.

28 июля представители государственного обвинения подали ходатайство об изменении меры пресечения Ю.ТИМОШЕНКО на арест, мотивируя это тем, что подсудимая препятствует установлению истины в деле, мешая проведению судебному процессу.

Рассмотрев ходатайство, суд отказал обвинению в его удовлетворении. По словам судьи Р.КИРЕЕВА, несмотря на то, что подсудимая неоднократно нарушала порядок в зале, препятствовала допросу свидетелей и пренебрежительно относилась к судье, в настоящее время не исчерпаны процессуальные действия по обеспечению порядка в судебном зале.

Р.КИРЕЕВ отметил, что изменение меры пресечения на арест является самой строгой мерой, которая применяется в крайних случаях, когда другие меры уже исчерпаны.

Сама Ю.ТИМОШЕНКО назвала намерения изменить меру пресечения на арест формой давления на нее.

Генеральная прокуратура Украины выдвинула Ю.ТИМОШЕНКО обвинение по ч.3 статьи 365 УК Украины "Превышения власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия” за подписание газовых контрактов с Российской Федерацией в 2009 году. ГПУ утверждает, что Ю.ТИМОШЕНКО нанесла государству убытков на сумму более 1,5 млрд. грн. Санкции по этой статьей составляют от семи до десяти лет лишения свободы.

Судебный процесс по делу начался 24 июня. Начиная с 26 июля, происходит допрос свидетелей.