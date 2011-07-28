Пресс-тур на съемки российско-украинского фильма «Матч»

Журналистов приглашают принять участие в пресс-туре, посвященном съемкам российско-украинского фильма «Матч».

Пресс-тур состоится 3августа 2011 года в г. Васильков с 12.00 до 15.00.

В этот день будут сниматься футбольные сцены легендарного «матча смерти», который был сыгран киевскими футболистами с немецкой командой Flakelf в оккупированном Киеве в августе 1942 года.

В съемках 3 августа принимают участие актеры Сергей БЕЗРУКОВ и Елизавета БОЯРСКАЯ.

Также этот съемочный день примечателен массовыми сценами на футбольном стадионе, которые обещают быть захватывающими и зрелищными. Съемка всех футбольных сцен осуществляется при поддержке Федерации футбола.

В рамках пресс-тура состоится брифинг продюсеров фильма «Матч», а также исполнителей главных ролей - Сергея БЕЗРУКОВА (Раневич) и Елизаветы БОЯРСКОЙ (Анна, его возлюбленная).

Для аккредитованных журналистов будет организован трансфер на съемочную площадку и обратно в Киев. Место и время встречи будет сообщено после окончания аккредитации, 2 августа 2011.

Аккредитация проходит до 13:00 2 августа 2011 года. Аккредитация обязательна!

Представителям СМИ, желающим принять участие в пресс-туре, за дополнительной информацией и по вопросам аккредитации обращаться к пресс-менеджеру кинофильма Кате ВИНОГРАДОВОЙ.

Тел.: +380988862143;

Эл. почта: katya@pronto.kiev.ua

*** Фильм основан на реальных событиях. Картина рассказывает о легендарном "матче смерти", сыгранном в оккупированном немцами Киеве летом 1942 г. Во время матча 9 августа киевская команда «Старт», состоящая из игроков клубов «Динамо» и «Локомотив», обыграла немецкую сборную Flakelf, состоящую из летчиков и техников немецкой армии, усиленную профессиональными спортсменами, со счетом 5:3.

Это был широко разрекламированный оккупантами матч-реванш, в котором им нужна была победа. На футболистов «Старта» оказывалось давление с целью повлиять на исход матча в нужную для оккупантов сторону. Однако, не смотря на все препятствия, команда «Старт» победила.

Главные роли в фильме сыграют Сергей БЕЗРУКОВ, Елизавета БОЯРСКАЯ, Станислав БОКЛАН, Екатерина КЛИМОВА, Остап СТУПКА.

Картина выйдет на экраны в преддверии 70-летия «Матча смерти» и, учитывая, что в 2012 году в Украине пройдет ЕВРО 2012, будет приурочена к этому событию.