Тимошенко предлагает Кирееву прочитать один том

В заседании суда по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 17.55 для рассмотрения ходатайства адвокатов об отводе председательствующего по делу судьи Печерского районного суда Киева Родиона КИРЕЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Р.КИРЕЕВ объявил на судебном заседании.

«Для решения вопроса относительно ходатайства суд переходит в совещательную комнату, в судебном разбирательстве объявляется перерыв до 17.55», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Ю.ТИМОШЕНКО и ее защита заявляют, что объявили отвод судьи из-за предубежденности, с которой он рассматривал предыдущее их ходатайство о предоставлении дополнительного времени на ознакомление с материалами уголовного дела, и отказал в его удовлетворении.

«Если кто-то хочет убедиться - заказной это процесс или нет, достаточно посмотреть, сколько времени дают моим защитникам на ознакомление с материалами дела. Вы, господин судья, можете взять один том и проверить, сколько необходимо для этого времени», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер поддержала ходатайство своей защиты об отводе Р.КИРЕЕВА.

В свою очередь, адвокаты отметил, что судья, отказав в предоставлении дополнительного времени на ознакомление с материалами дела, не только ограничивает, а лишает Ю.ТИМОШЕНКО права на защиту.

Как сообщал УНИАН, 18 июля судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ принял решение об отстранении Сергея ВЛАСЕНКО от защиты по делу, возбужденному по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в превышении власти во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Такое решение судья принял в связи с систематическим нарушением С.ВЛАСЕНКО установленного порядка ведения судебного заседания».

В то же время суд разрешил вовлечь в защиту Ю.ТИМОШЕНКО новых адвокатов – Николая СИРОГО и Александра ПЛАХОТНЮКА.

Вопрос о времени, которое необходимо предоставить стороне защиты для ознакомления с делом, неоднократно становилось предметом для споров между судьей, адвокатами и прокурорами. Ю.ТИМОШЕНКО и ее новые адвокаты требовали от суда предоставить им два месяца для ознакомления с материалами уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года, но суд предоставил им только три дня – до 22 июля.

Сторона защиты утверждает, что на сегодняшний день в деле 16 томов (около 5 тысяч страниц), в то же время в начале процесса речь шла о 14 томах, которые насчитывают около 4 тысяч страниц.

Сегодня, 25 июля, Печерский райсуд Киева в который раз отказал Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитникам в предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами уголовного дела.