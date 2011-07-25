«Бедные» нардепы превысили лимит полетов почти на 2 миллиона

Народные депутаты Украины превысили лимит полетов почти на 2 миллиона гривен, сообщает "Украинская правда". Сметой парламента предусмотрено, что депутат имеет право воспользоваться бесплатным транспортом на сумму 26 800 гривен в год, то есть 6 700 гривен за квартал, сообщает издание со ссылкой на Аппарат Верховной Рады, который дал ответ на запрос, сделанный на основании Закона "О доступе к публичной информации".

Аппарат ВР предоставил списки депутатов, которые вышли за лимиты на бесплатный транспорт на протяжении первого квартала 2011 года.

Во фракции Партии регионов 70 депутатов отлетали больше, чем им положено.

Максимальное превышение разрешенного лимита совершил «регионал» Сергей ВАСЮТИН, который «потратил в десять раз (!) больше, чем ему было предписано», за первый квартал 2011 года он превысил норму бесплатных перевозок депутатов на 68 тысяч гривен, отмечает «Украинская правда». Среди представителей Партии регионов на втором месте депутат Дмитрий СВЯТАШ, превысивший норму на 37 тысяч гривен.

Во фракции «БЮТ-Батькивщина» превысили лимит 24 народных депутата. Больше всего потратил член этой фракции Андрей СЕНЧЕНКО, превысивший норму на 51 тысячу гривен. На втором месте - Олег РАДКОВСКИЙ (превышение на 49 тысяч гривен).

Во фракции НУ-НС 19 народных депутатов превысили лимит. Наибольшее превышение нормы пользования бесплатным транспортом у Тараса СТЕЦЬКИВА - 38 тысяч гривен. На втором месте - Петр ЮЩЕНКО (33 тысячи).

Во фракции КПУ превысили лимит 11 народных депутатов. Среди коммунистов самое большое превышение затрат бюджетных средств у депутата Евгения ЦАРЬКОВА - 32 тысячи гривен. На втором месте - Сергей ХРАПОВ (24 тысячи гривен).

Во фракции Народной партии только два депутата превысили лимит - Николай ДЕРКАЧ (на 18 тысяч гривен) и Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ (16 тысяч гривен).

В депутатской группе "Реформы ради будущего" больше всего лимит превысили Александр БОБЫЛЕВ (34 тысячи) и Иван ДЕНЬКОВИЧ (24 тысячи).

Всего за первый квартал превысили свои лимиты на бесплатный транспорт 135 депутатов - они потратили больше, чем нужно, на 1 миллион 800 тысяч гривен.