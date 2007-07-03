В УНП намекают Луценко, что он - никто, и звать его - никак

В Украинской народной партии сомневаются, что подписанная “Нашей Украиной” и “Народной самообороной” декларация об объединении является официальным документом об образовании избирательного блока.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, по мнению руководителя юридического департамента УНП Андрея МОСТИСКОГО, "Декларация объединения демократических сил”, подписанная 28 июня 2007 года между НСНУ и „Народной самообороной”, не может считаться официальным документом об образовании избирательного блока, как это комментируют многие политики и СМИ".

Юрист аргументировал свое мнение тем, что в соответствии с законом, кандидатов в народные депутаты может выдвигать партия, которая зарегистрирована не позднее чем за 365 дней до дня выборов, или избирательный блок партий при условии, что все партии, которые входят в его состав зарегистрированы не позднее чем за 365 дней до дня выборов.

Между тем, отметил А.МОСТИСКИЙ, по информации Министерства юстиции, по состоянию на 2 июля 2007 года политическая партия под названием „Народная самооборона” не зарегистрирована, а Юрий Ю.ЛУЦЕНКО не возглавляет ни одной из зарегистрированных политических партий.

“Следовательно, „Народная самооборона” не является субъектом избирательного процесса и поэтому не может выдвигать кандидатов в народные депутаты ни самостоятельно, ни в блоке с другими партиями”, - подчеркнул юрист.

Он также добавил, что Ю.ЛУЦЕНКО может быть включен в избирательный список как внепартийный.

Кроме того, сказал А.МОСТИСКИЙ, “существуют определенные сомнению в том, что партии „Вперед Украина” и Христианско-демократический союз, которые неформально стоят за политическим брендом „Народная самооборона”, официально уполномочивали Ю.ЛУЦЕНКО на подписание каких-либо документов, в том числе об их немедленной ликвидации еще до выборов”.

При этом юрист подчеркнул, что документы от имени политического объединения „Рух-Украинская правица”, в который входят УНП, НРУ и УРП „Собор”, подписываются руководителями всех трех упомянутых партий.

“Европейская политическая культура предусматривает, в частности, и корректность и легитимность подписания документов", - добавил А.МОСТИСКИЙ.