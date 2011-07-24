Угроза технического дефолта США остается открытой

В США безрезультатно завершился очередной раунд переговоров об увеличении размера государственного долга, что способствовало избежанию дефолта.

Как сообщает Би-би-си, очередной раунд переговоров между Президентом США Бараком ОБАМОЙ и лидерами Конгресса по вопросу о потолке государственного долга завершился в субботу безрезультатно.

Во встрече участвовали спикер нижней палаты республиканец Джон БЕЙНЕР, лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси ПЕЛОСИ, и лидеры демократов и республиканцев в Сенате Гарри РИД и Митч МАККОННЕЛЛ.

Как известно, США достигли установленного ранее потолка государственного долга в 14,3 трлн. долларов. Белый дом видит выход в его повышении и увеличении налогов. Республиканцы, которым принадлежит большинство в палате представителей, считают подобный подход губительным для экономики и настаивают на сокращении расходов за счет проводимой по инициативе Б.ОБАМЫ реформы здравоохранения и программ поддержки бедных и пожилых. Предложения администрации по экономии бюджетных средств они находят недостаточными.

Сторонам желательно договориться до 2 августа, иначе стране грозит технический дефолт.

По имеющимся данным, республиканцы готовы принять некий промежуточный план, чтобы избежать технического дефолта, тогда как демократы настаивают на долговременном решении, которое будет действовать как минимум до конца 2012 года.

По мнению аналитиков, в данном вопросе стороны исходят, прежде всего, из политических соображений. Республиканцы хотят перенести обсуждение фундаментальных проблем экономики на будущий год, тогда как демократы стремятся избежать малоприятной для них дискуссии в разгар президентской предвыборной кампании.

Эксперты отмечают, что технический дефолт не станет катастрофой ни для американских, ни для мировых финансов, но может "уронить" доллар, увеличить процентные ставки в США и снизить кредитный рейтинг американского правительства с его нынешнего, наивысшего уровня ААА.

Долгосрочные долговые обязательства американского казначейства уже много десятилетий считаются самым надежным помещением капитала в мире.