Тимошенко требует от Киреева закрыть дело

В Печерском районном суде председательствующий в судебном заседании судья Родион КИРЕЕВ и экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО продолжают выяснять суть обвинений, выдвинутых Генеральной прокуратурой в рамках уголовного дела по газовым соглашениям 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, после перерыва судья Р.КИРЕЕВ кратко изложил содержание обвинительного заключения.

Судья Р.КИРЕЕВ повторил, что Ю.ТИМОШЕНКО обвиняется в единоличном принятии директив на подписание газовых контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом».

После повторного вопроса председательствующего в судебном заседании Ю.ТИМОШЕНКО снова заявила, что не поняла сути обвинений, и стала требовать от Р.КИРЕЕВА сослаться на документ или нормативный акт, согласно которому директивы между хозяйствующими субъектами должны быть приняты коллегиально на заседании правительства. «Суть обвинения мне не разъяснена, состав преступления мне не назван. Я прошу судью закрыть это уголовное дело», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что законодательство Украины запрещает принятие директив правительства на переговоры между хозяйствующими субъектами.

Ю.ТИМОШЕНКО несколько раз требовала от суда разъяснить суть обвинений, а судья Р.КИРЕЕВ отвечал, что уже предоставил такие разъяснения. «Суд не может прибегать к оценке доказательств на данной стадии», - сказал Р.КИРЕЕВ.

В свою очередь, представители государственного обвинения отметили, что судья согласно статье 298 Уголовно-процессуального кодекса Украины разъяснил подсудимой суть обвинений. «Суд уже объяснил и не может выйти за рамки выдвинутых обвинений, что написано в обвинительном заключении - суд и указал. И если суд скажет что-то другое, это будет основанием для отвода судьи», - предупредил представитель прокуратуры.

В судебном разбирательстве объявлен перерыв до 21.00.