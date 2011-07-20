Адвокат: приговор Корнийчуку покажет, что ждет других "политических"

Адвокат бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА Игорь ФОМИН заявляет, что отказ от дальнейшего допроса свидетелей в ходе судебного рассмотрения дела его подзащитного связан с достаточным количеством доказательств его невиновности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ФОМИН сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Сейчас в суде мы даже перестали задавать вопросы свидетелям, потому что уже все доказательства по этому делу мы считаем собранными. Нам осталось только допросить эксперта о начислении ущерба и какие действия КОРНИЙЧУКА привели к этому ущербу", - сказал И.ФОМИН.

Адвокат сообщил, что на данном этапе допрошены все свидетели обвинения.

"С нашей точки зрения, абсолютно очевиден факт незаконного возбуждения в отношении него уголовного дела. Этот факт усугубляется тем, что он был незаконно арестован", - добавил он.

"При тех обстоятельствах, которые есть, я считаю, абсолютно бесспорных, в отсутствии в его действиях состава преступления, приговор будет очень важен не только для него, но и для других дел. Мы будем понимать, по какому пути пойдет правосудие Украины в делах, которые мы называем политическими", - заявил И.ФОМИН.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА было возбуждено Генпрокуратурой 22 декабря 2010 года по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий, которое повлекло тяжелые последствия). Бывшему первому заместителю руководителя Минюста выдвинуто обвинение в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок.