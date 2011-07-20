Суд во Львове объявил приговор депутатам-"свободовцам"

Галицкий районный суд города Львова признал «свободовцев»-депутатов Самборского районного совета Михаила и Владимира КОВАЛИВЫХ виновными в избиении милиционеров во время событий 9 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО «Свобода», М.КОВАЛИВ осужден к 1,3 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 1 год, В.КОВАЛИВ – к 1 году лишения свободы с отсрочкой наказания на 1 год. После объявления приговора их освободили в зале суда.

Как отметил адвокат осужденных Руслан ВАЛЬКО, он будет подавать апелляцию на решение суда, поскольку считает братьев невиновными и просил суд их оправдать. Адвокаты имеют право в 15-дневный срок подать апелляцию.

М.КОВАЛИВ осужден по статье 293 Уголовного кодекса Украины за "организацию групповых действий, которые привели к грубому нарушению общественного порядка или существенному нарушению работы транспорта, предприятия, учреждения или организации, а также активное участие в таких действиях", а также по статье 345, ч.2 Уголовного кодекса Украины – “преднамеренное нанесение работникам правоохранительных органов побоев, легких телесных повреждений во время исполнения ими служебных обязанностей”. В.КОВАЛИВ признан виновным в совершении преступления по статье 345, ч. 2.

В пресс-службе партии напомнили, что братья КОВАЛИВЫ были задержаны 15 мая 2011 года. Как объяснили задержанным, их будут допрашивать в качестве свидетелей по делу относительно событий во Львове 9 мая.

Впоследствии в отношении КОВАЛИВЫХ возбудили уголовное дело по статье 345, ч.2 Уголовного кодекса Украины – “преднамеренное нанесение работникам правоохранительных органов побоев, легких телесных повреждений во время исполнения ими служебных обязанностей”. Эта статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на срок до 5 лет.

18 мая Лычаковский районный суд Львова постановил применить к КОВАЛИВЫМ меру пресечения в виде содержания под стражей во львовском следственном изоляторе №19.

Как сообщал УНИАН, во Львове 9 мая произошли столкновение между представителями патриотических сил и лицами, которые праздновали День Победы, - представителями партий КПУ, «Родина», «Русское единство» и ветеранами.