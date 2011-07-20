Львовский горсовет обратился ко всему украинскому народу

Депутаты Львовского городского совета выразили глубокую обеспокоенность и полное несогласие с политическими процессами, которые происходят в Украине, сообщает Интернет-издание ZAXID.NET.

В заявлении депутатов сказано: «Наше волнение и справедливое возмущение вызывают факты использования правящим режимом судебной ветви власти для борьбы с политическими оппонентами. Тотальное преследование представителей оппозиции становится фирменным стилем действующей центральной власти. Его жертвами становятся как обычные граждане, так и политики, за которыми стоят миллионы избирателей. И не имеет значения, кого преследует власть – участников Налогового майдана или лидеров ведущих оппозиционных партий – каждому понятно, что речь идет не об установлении истины или наказании виновных, а только о мести и обезвреживании своих политических конкурентов».

«Вся страна является свидетелем жестокой политической расправы над одним из лидеров общественного доверия Юлией ТИМОШЕНКО. Циничный способ осуществления судебного процесса, в котором ТИМОШЕНКО фактически лишена своего конституционного права полноценно защищать себя, вызывает справедливое возмущение украинцев и мирового сообщества», отмечают депутаты Львовского горсовета.

«Очевидно, - подчеркивают авторы заявления, - что апелляции к тому, кто организовал это судилище, тщетны. Поэтому мы обращаемся к мировому содружеству, в компетентные международные организации с искренней просьбой использовать свое влияние и авторитет, чтобы напомнить руководству Украины о необходимости соблюдения демократических норм политической конкуренции в Украине и искоренения использования судебных органов для преследования оппозиции».

Львовские депутаты также обращаются к коллегам из всех местных советов Украины «с призывом поддержать наше обращение и громко задекларировать нашу общую преданность демократическим принципам и готовность защищать свою гражданскую позицию».

«И, главное, мы обращаемся ко всему украинскому народу с призывом: «Не будьте безразличными!» и «Не бойтесь!». Нас – миллионы, а их – единицы. Поэтому час справедливости наступит!», - говорится в заявлении, которое поддержали депутаты Львовского городского совета большинством голосов.