Защита устраивает конкурс на скорость чтения уголовного дела Тимошенко

Сегодня в 12.00, в офисе партии «Батькивщина» (ул. Туровская, 13), пройдет ознакомление с материалами уголовного дела, возбужденного против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, защита Ю.ТИМОШЕНКО приглашает всех представителей средств массовой информации принять участие в ознакомлении с делом.

В программе мероприятия – конкурс на скорость чтения.

Телефоны для аккредитации: 527-70-84, 067-780-22-24, 067-323-60-44.

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