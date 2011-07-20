Яворивский предлагает продлить мораторий на продажу сельхозземель

Народный депутат Владимир ЯВОРИВСКИЙ (БЮТ- Батьківщина) предлагает продлить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, а также на внесение права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственного общества, до 1 января 2013 года.

Об этом говорится в тексте законопроекта №9014 «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно срока продажи земельных участков», внесенном в ВР 18 июля т.г.

Согласно пояснительной записке к документу, мораторий предлагается продлить на год, поскольку до сегодняшнего дня не принят закон о рынке земель, не проведена полная инвентаризация земель, не создана автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра (разработка которой должна завершиться до июля 2012 г.). При этом отсутствует достоверная информация о качественном составе земель, денежная оценка земель сельскохозяйственного назначения.

Продление моратория на год дает возможность реализовать меры, связанные с организационным и правовым обеспечением оборота земель в Украине, а также защитить имущественные интересы владельцев сельскохозяйственных земель, считает автор законопроекта.

Как сообщал УНИАН, отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусматривается с принятием законов «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель». Согласно «Переходным положениям» Земельного кодекса Украины, до вступления в силу законов о государственном земельном кадастре и о рынке земель, но не ранее 1 января 2012 года, запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ, а также купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения.