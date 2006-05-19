Щербань умоляет суд оставить его в Америке

Бывший председатель Сумской областной государственной администрации Владимир ЩЕРБАНЬ просит американский суд не депортировать его, сообщает Радио “Свобода”.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ был задержан в США 12 октября 2005 года за нарушение визового режима.

В Украине его обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.

20 октября 2005 г. американский суд отказался выпустить под залог В.ЩЕРБАНЯ до вынесения окончательного решения относительно его депортации.

В начале года Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой депортировать В.ЩЕРБАНЯ на Родину.

21 января 2006 года министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что В.ЩЕРБАНЬ решением американского суда освобожден под залог в 2 миллиона долларов США.

В.ЩЕРБАНЬ занимал должность председателя Сумской ОГА с декабря 2002 года по январь 2005 года.