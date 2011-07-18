Холдинг «Сегодня Мультимедиа» возглавила Громницкая

Экс-главный редактор журнала «Профиль» Елена Громницкая назначенная с 18 июля генеральным директором «Сегодня Мультимедиа» (издательский холдинг группы СКМ). Об этом Телекритике сообщили в пресс-службе холдинга.

Гильермо Шмитт, который на протяжении пяти лет был генеральным директором «Сегодня Мультимедиа», принял решение оставить должность в связи с выходом на пенсию (господину Шмитту 67 лет) и продолжить работу с компанией у в качестве члена наблюдательного совета.

Директор по развитию медийного направления бизнеса компании СКМ Екатерина Лапшина выразила сожаление, что Гильермо Шмитт идет с должности. «Он вывел наш издательский бизнес на качественно новый уровень. Благодаря успехам Гильермо и команды холдинга мы имеем сильную базу для дальнейшего развития и роста», - сказала она.

По словам госпожа Лапшиной, СКМ возлагает большие надежды на нового руководителя издательского холдинга: «Нет сомнений, что опыт и профессиональные качества Елены Громницкой помогут сохранить и развить команду, сделать наши издания еще более интересными и востребованными читателями».