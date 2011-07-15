В суд, где слушается дело Тимошенко пришел посол Германии

Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение по существу уголовного дела, возбужденного относительно лидера партии "Батькивщина", экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, в зал суда прибыла Ю.ТИМОШЕНКО.

В зале судебных заседаний также присутствуют народные депутаты от фракции "БЮТ-Батькивщина" и журналисты. Однако не все представители СМИ смогли попасть на судебное заседание, поскольку охрана суда объяснила, что в зале ощущается нехватка свободных мест.

Кроме того, в зале присутствуют представители дипломатического корпуса, в частности посол Германии в Украине.

На предыдущем судебном заседании, 11 июля, Ю.ТИМОШЕНКО заявила о расторжении контракта со своим защитником Николаем ТИТАРЕНКО по просьбе последнего. Н.ТИТАРЕНКО отметил, что не может выполнять свои функции в полном объеме из-за того, что судья Печерского райсуда столицы Родион КИРЕЕВ отказывается предоставить достаточный объем времени для ознакомления с материалами дела, которое насчитывает более 5 тысяч страниц. При этом Ю.ТИМОШЕНКО обратилась в суд с требованием предоставить ей не менее трех дней для приглашения нового защитника. Для этого был объявлен перерыв в проведении судебного заседания до 9:00 15 июля.