Адвокаты Луценко не расслышали, что судебное следствие уже началось

Суд должным образом не проинформировал адвокатов экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО о том, что на сегодняшнем судебном заседании суд перейдет от подготовительной стадии процесса к непосредственно судебному следствию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам во время перерыва в заседании Печерского районного суда заявил адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН.

«Когда заканчивалось предыдущее судебное заседание суд очень невыразительно сказал, что он закончил подготовительную часть и началось судебное следствие, и мы как участники процесса даже этого и не услышали, и готовили на сегодня целый ряд других ходатайств», - сказал адвокат, напомнив, что в соответствии с действующим законодательством сторона защиты вправе заявлять ходатайство на любой стадии процесса.

«А в данном случае то, что происходит судебное следствие, не мешает и не лишало права Юрия Витальевича (Ю.ЛУЦЕНКО – УНИАН) делать заявления, на что он и ссылался. Но суд посчитал, что он не прав, и удалил его из зала заседаний на один день», - отметил И.ФОМИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июля, председательствующий в судебном процессе по делу Ю.ЛУЦЕНКО судья Сергей ВОВК удалил обвиняемого из зала судебного заседания за нарушение дисциплины.

После этого представители прокуратуры в суде начали зачитывать обвинительное заключение по делу Ю.ЛУЦЕНКО в его отсутствие.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотреблению властью, совершенное работником правоохранительного органа.