Грымчак предупредил «провокаторов в черном», что они - пушечное мясо

На одно из следующих судебных заседаний по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО власть планирует провокации с тем, чтобы удалить из зала Печерского райсуда Киева всех народных депутатов от оппозиции.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении народного депутата Украины Юрия ГРЫМЧАКА.

«По тем данным, которые мы сегодня имеем, теми молодчиками в черных футболках, которые бегают возле суда, планируется провокация. Перед ними поставлена задача начать драку с депутатами от оппозиции или в зале суда, или на улице. По замыслу провокаторов, после драки в больницу должно быть доставлено несколько ребят с вроде бы тяжелыми побоями, и это будет использовано судом как повод не допускать депутатов от Блока Юлии Тимошенко и других оппозиционных партий в зал суда», - сказал Ю.ГРЫМЧАК.

По словам депутата, группой провокаторов в черных футболках руководит власть, а в зал суда их пропускает милиция по личному указанию одного из заместителей министра внутренних дел.

Ю.ГРЫМЧАК также напомнил, что именно этих людей заводили в зал заседаний Печерского райсуда ночью, когда суд был закрыт.

«Мы призываем молодых людей не позволить использовать себя в провокациях, не творить беззакония, поскольку за подобные действия наступает ответственность. Власть же со своей стороны вас использует и забудет. Надеемся, обнародование информации о намерении спровоцировать драку с народными депутатами остановит это запланированное преступление. Хочу отметить, использовать молодых ребят, как пушечное мясо, - цинично и недопустимо. Такой шаг только еще больше дискредитирует власть, суд и в целом страну», - подчеркнул депутат.