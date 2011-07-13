Киевский губернатор возмущен: цены в области выше, чем в столице

Председатель Киевской городской государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК пообещал строгую ответственность торговцам, которые завышают цены на продукты питания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, об этом А.ПРИСЯЖНЮК заявил сегодня во время встречи с депутатами Киевского областного совета, председателями райгосадминистраций, городскими председателями, руководителями структурных подразделений облгосадминистрации, на которой был рассмотрен вопрос ценовой ситуации на рынках продовольственных товаров.

«Невозможно, чтобы цены в Киевской области были выше, чем в столице. На сегодняшний день проводится мониторинг. В районах, где будут выявлены несоответствующие цены, нарушителей будем привлекать к строгой ответственности», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он отметил, что для урегулирования ценовой ситуации необходимо привлекать как частных предпринимателей, отдельных хозяйственников, так и представителей большого бизнеса.

На заседании коллегии облгосадминистрации также были заслушаны вопросы о заключении контрактов районных властей с предпринимателями, которые выращивают сельскохозяйственную продукцию, и о строительстве овощехранилищ, которые в этом году уже подготовлены для хранения 150 тыс. тонн овощей.