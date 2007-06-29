Киевская милиция быстро отреагировала на заявление Тимошенко

Киевская милиция возбудила уголовное дело по факту избиения людей на ул. Березняковской в ночь с 27 на 28 июня.

Как сообщил УНИАН начальник Главного управления МВД Украины в г. Киеве Владимир ПОЛИЩУК, уголовное дело было возбуждено вчера, 28 июня, по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. (Предусматривает ограничение воли на срок до пяти лет – УНИАН).

При этом он отметил, что на месте происшествия сотрудниками милиции были задержаны 7 человек.

В данное время в рамках расследования возбужденного уголовного дела с задержанными проводятся соответствующие следственные действия.

Как сообщал УНИАН, Блок Юлии Тимошенко будет инициировать отставку мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО ввиду массового избиения людей, выступивших против застройки сквера фирмой «Кроун», на ул. Березняковский в ночь с 27 на 28 июня.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, отметив, что около 100 молодчиков избили жителей прилегающих к будущей строительной площадке домов кувалдами и «заточками».

По словам Ю.Тимошенко, жители домов окружили сквер для того, чтобы предотвратить его застройку. В результате этого инцидента, отметила лидер БЮТ, 13 человек госпитализированы с тяжёлыми травмами. В то же время она отметила, что сотрудники милиции приехали к месту события лишь через час, а примерно за 5 минут до их появления лицам, избивавшим людей, поступили телефонные звонки с предупреждениями о приближении сотрудников милиции, в результате хулиганы покинули место события, а нескольких нападающих, который удалось задержать самим жителям, по имеющейся у лидера БЮТ информации, чуть позже отпущено.

В связи с этими событиями, Ю.Тимошенко не исключает, что столичная милиция «крышует» «земельную мафию» в Киеве.