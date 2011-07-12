Киевский медиа-профсоюз обратился к Саакашвили

Киевский независимый медиа-профсоюз (КНМП) обратился к Президенту Грузии Михаилу СААКАШВИЛИ с требованием прекратить грубое преследование журналистов.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении КНМП по поводу наступления на свободу слова в Грузии.

"Мы требуем отпустить фотографов на свободу до судебного заседания и провести заседание в открытом режиме, желательно с трансляцией онлайн", - сказано в заявлении.

В заявлении подчеркивается недопустимость задержания фотографов Ираклия ГЕДЕНИДЗЕ, его жены Натии (была позже отпущена под залог в 6 тысяч долларов), фотокорреспондента ЭРА Зураба КУРЦИКИДЗЕ и фотографов Associated Press Шаха АЙВАЗОВА (был отпущен после допроса) и Георгия АБДАЛАДЗЕ (объявил голодовку).

"Активисты профсоюза знают задержанных исключительно с позитивной стороны и удивлены обвинениями в их адрес. Обнародованные властью Грузии обвинения выглядят притянутыми за уши. Вместо этого другие аспекты дела сигнализируют о политической подоплёке инцидента. Есть подозрение, что власть пытается отомстить журналистам за обнародование фотографий, которые портят ее имидж. Например, И.ГЕДЕНИДЗЕ, З.КУРЦИКИДЗЕ и другие журналисты делали фотографии подавления митинга грузинской полицией 26 мая 2011 года.

КНМП также призывает Международную федерацию журналистов и другие медийные организации поддержать требования относительно грузинской власти. "Фотографы должны ждать суд на свободе, а сам суд должен быть максимально прозрачным", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 9 июля суд в Грузии осудил трех из четырех подозреваемых в шпионаже фоторепортеров к предварительному двухмесячному заключению.

7 июля четверо фотографов были задержаны в Грузии по подозрению в передаче секретной информации иностранным организациям.

Среди задержанных - представитель Европейского фотоагентства в Грузии Зураб КУРЦИКИДЗЕ, фотограф Президента Ираклий ГЕДЕНИДЗЕ, его жена Натия ГЕДЕНИДЗЕ и фотограф МИД Георгий АБДАЛАДЗЕ. В заявлении МВД Грузии сказано, что их подозревают в передаче иностранным спецслужбам разной информации в ущерб интересам Тбилиси.

Задержанный вместе с коллегами фотограф Associated Press Шах АЙВАЗОВ был отпущен на свободу днем в четверг. Он рассказал журналистам, что его допрашивали в качестве свидетеля.

Позже была освобождена Н.ГЕДЕНИДЗЕ.

Фоторепортеры отвергают все обвинения.