Киреев выгнал из зала суда свидетеля Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО вновь отказывается вставать во время выступления судьи Печерского райсуда Киева Родиона КИРЕЕВА и объясняет это тем, что это является единственным средством защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим по требованию обвинения из зала суда был удален свидетель – помощник Ю.ТИМОШЕНКО Михаил ЛИВИНСКИЙ.

Защитник Ю.ТИМОШЕНКО Николай ТИТАРЕНКО выразил протест на действии судьи. Он отметил, что удаление М.ЛИВИНСКОГО незаконно, поскольку круг свидетелей еще вообще не определен и не начался их допрос.

Несмотря на это, судья все же настоял на выведении М.ЛИВИНСКОГО из зала.

Комментируя эту ситуацию, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что понимает, что судья является «подневольным человеком».

«Сейчас совершаются неправомерные действия. Я не встаю перед судом, потому что это единственное средство защиты», - сказала она.

Судья Р.КИРЕЕВ в очередной раз сделал замечание Ю.ТИМОШЕНКО за неуважение к суду.