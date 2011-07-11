Киреев выгнал из зала суда свидетеля Тимошенко
Защитник выразил протест
|Юлия Тимошенко и Михаил Ливинский
Как передает корреспондент УНИАН, перед этим по требованию обвинения из зала суда был удален свидетель – помощник Ю.ТИМОШЕНКО Михаил ЛИВИНСКИЙ.
Защитник Ю.ТИМОШЕНКО Николай ТИТАРЕНКО выразил протест на действии судьи. Он отметил, что удаление М.ЛИВИНСКОГО незаконно, поскольку круг свидетелей еще вообще не определен и не начался их допрос.
Несмотря на это, судья все же настоял на выведении М.ЛИВИНСКОГО из зала.
Комментируя эту ситуацию, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что понимает, что судья является «подневольным человеком».
«Сейчас совершаются неправомерные действия. Я не встаю перед судом, потому что это единственное средство защиты», - сказала она.
Судья Р.КИРЕЕВ в очередной раз сделал замечание Ю.ТИМОШЕНКО за неуважение к суду.