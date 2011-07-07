Аваков выбросил обращение к следователю со второго этажа

Председатель Харьковской областной организации ВО «Батькивщина», бывший председатель Харьковской ОГА Арсен АВАКОВ требует выпустить людей из заблокированного спецподразделением «Беркут» помещения, где расположены структуры, принадлежащие ему.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к следователю, который руководит следственными действиями, А.АВАКОВ передал журналистам, выбросив его со второго этажа заблокированного помещения.

В обращении А.АВАКОВ отмечает, что правоохранители продолжают следственные действия в нерабочее время, без соответствующего мотивированного решения прокуратуры.

«Ваши действия грубо нарушают права людей, находящихся и работающих в здании. Люди элементарно нуждаются в питании и отдыхе», - подчеркнул А.АВАКОВ.

Он отметил, что действиями правоохранителей сорвана работа общественной приемной депутата облсовета и работа оппозиционного издания «Главное», офис которого расположен в заблокированном помещении.

«Ваши действия немотивированно препятствуют исполнению обязанностей работниками прессы. Сорвана сдача в печать выпуска еженедельника «Главное». Прошу вас срочно снять ограничения на свободу людей, находящихся в здании по адресу ул. Сумская, 88, и дать мотивированное объяснение проведению следственных действий», - говорится в обращении А.АВАКОВА.

Следственные действия в помещении структур, принадлежащих А.АВАКОВУ, продолжаются уже более 10 часов. При этом вооруженные сотрудники спецподразделения «Беркут» не впускают и не выпускают никого из здания.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, в Харькове бойцы спецподразделения «Беркут» заблокировали вход в помещения, которые принадлежат структурам председателя областной организации ВО «Батьківщина», экс-председателя Харьковской облгосадминистрации А.АВАКОВА.

А.АВАКОВ заявил на персональном блоге на сайте «Украинской правды», что в помещении, «где размещен мой офис - офис председателя харьковской «Батьківщини» и общественной приемной «Батьківщини», - проходит обыск следователями в сопровождении, как мне кажется, 15-20 бойцов спецподразделений в полной амуниции и с автоматами. Повод – постановление суда относительно каких-то фирм, которые якобы занимаются земельными махинациями. В помещении заблокированы все этажи. Я не могу выйти из помещения. Работа парализована. Редакция газеты портала «Главное», которая находится на 4-м этаже помещения, - парализована, там тотально проводится обыск».

Комментируя ситуацию, лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО сказала журналистам, что обыск в офисе «Батьківщини» в Харькове ведется с целью его ликвидации.