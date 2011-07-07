Активисты "Вперед" продолжают под ВР акцию против пенсионной реформы

Сегодня, 7 июля, Федерация профсоюзов малого и среднего предпринимательства Украине в рамках Всеукраинской гражданской акции «Вперед» проводит возле Верховной Рады митинг против пенсионной реформы. В митинге также принимают участие профсоюзы металлургов и машинистов. Всего в акции принимают участие более 500 человек, сообщили УНИАН организаторы акции.

По словам председателя Федерации профсоюзов малого и среднего предпринимательства Украине Вячеслава РОЯ, философия пенсионной реформы повторяет принципы налоговой, перенося основной груз ответственности на малообеспеченных граждан. «Власть в очередной раз расписалась в собственной жадности и бездарности. Пенсионная реформа предусматривает одномоментное повышение минимального стажа для получения пенсии и нормативного стажа - даже для инвалидов. Таким образом, фундаментальные реформы подменяются опытами над людьми и махинациями. Пенсионная реформа правительства - это рейдерский захват нашего будущего», - заявил профсоюзный лидер.

На митинге перед Верховной Радой выступила народный депутат, председатель Народной Коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ. Она рассказала о том, что сегодня сотрудники спецподразделений милиции не пустили колонну демонстрантов в количестве нескольких тысяч человек, которые следовали от здания Печерского районного суда на Крещатике к зданию Верховной Совету Украине, чтобы поддержать митингующих против «садистской» пенсионной реформы.

По ее словам, к парламенту свободно могли пройти только «сторонники пенсионной реформы» под флагами «Сильной Украины» Сергея ТИГИПКО, чтобы создать видимость поддержки непопулярного законопроекта.

«Люди сегодня видят, что, действительно, нет другой возможности, кроме как выйти и сказать, что мы есть, мы живы, мы живем в своей стране и не допустим, чтобы над нами ставили нечеловеческие опыты и эксперименты. Люди сегодня с каждым днем становятся беднее и более зависимыми, все больше сегодня в стране людей, которым уже нечего терять и которые, по всем социологическим опросам, готовы выйти и отстаивать свои права», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Несмотря на противодействие, в здание Верховной Рады удалось пройти представителям «Народної Варти» Всеукраинского движения «Вперед», которые контролируют ход голосования в парламенте законопроекта по пенсионной реформе.