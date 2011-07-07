Бютовец разведал, что пенсионную реформу начнут протаскивать в 5 утра

12:36, 07 июля 2011
Политика
2406

Обещает сделать "возможное и невозможное"

Народный депутат Украины Андрей ПАВЛОВСКИЙ (фракция "БЮТ-Батьківщина") заявляет, что парламентское большинство планирует принять закон о пенсионной реформе в 5 часов утра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПАВЛОВСКИЙ сказал на брифинге в Верховной Раде.

Он отметил, что фракция "БЮТ-Батьківщина" будет делать «все возможное и невозможное», чтобы не допустить принятия пенсионной реформы.

«Мы понимаем, что в них запланировано где-то на 5 утра это сделать, но мы будем все делать, что в наших силах, чтобы этого пенсионного геноцида не допустить», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

Он напомнил, что законопроектом о пенсионной реформе предусмотрено повышение на 5 лет пенсионного возраста для женщин и увеличение трудового стажа для граждан на 10 лет.

Депутат также добавил, что уже с 1 января 2012 года в случае принятия законопроекта о пенсионной реформе будут отчислять «в принудительном порядке по 7% зарплаты» каждого гражданина. Он отметил, что это будут отчисления в частные пенсионные фонды, которые будут удерживать «те же олигархи из ближайшего окружения ЯНУКОВИЧА». А.ПАВЛОВСКИЙ подчеркнул, что таким образом олигархи дополнительно заработают миллиарды за счет украинцев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter