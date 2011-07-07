Бютовец разведал, что пенсионную реформу начнут протаскивать в 5 утра

Народный депутат Украины Андрей ПАВЛОВСКИЙ (фракция "БЮТ-Батьківщина") заявляет, что парламентское большинство планирует принять закон о пенсионной реформе в 5 часов утра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПАВЛОВСКИЙ сказал на брифинге в Верховной Раде.

Он отметил, что фракция "БЮТ-Батьківщина" будет делать «все возможное и невозможное», чтобы не допустить принятия пенсионной реформы.

«Мы понимаем, что в них запланировано где-то на 5 утра это сделать, но мы будем все делать, что в наших силах, чтобы этого пенсионного геноцида не допустить», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

Он напомнил, что законопроектом о пенсионной реформе предусмотрено повышение на 5 лет пенсионного возраста для женщин и увеличение трудового стажа для граждан на 10 лет.

Депутат также добавил, что уже с 1 января 2012 года в случае принятия законопроекта о пенсионной реформе будут отчислять «в принудительном порядке по 7% зарплаты» каждого гражданина. Он отметил, что это будут отчисления в частные пенсионные фонды, которые будут удерживать «те же олигархи из ближайшего окружения ЯНУКОВИЧА». А.ПАВЛОВСКИЙ подчеркнул, что таким образом олигархи дополнительно заработают миллиарды за счет украинцев.