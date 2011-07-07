Верховная Рада приняла в целом изменения в Налоговый кодекс

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию некоторых норм Налогового кодекса».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 264 народных депутата из 362, зарегистрированного в сессионном зале.

К законопроекту, который сегодня рассматривался во втором чтении, были поданы 600 поправок, 367 из которых учтены.

Среди поправок, которые были учтены и содержатся в принятом законе, норма, предусматривающая, что к введению в действие положений по упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства не проводится фактическая проверка физического лица–предпринимателя, которое не зарегистрировано налогоплательщиком на добавленную стоимость, и юридического лица, которое применяет упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, что предусматривает включение налога на добавленную стоимость в состав единого налога.