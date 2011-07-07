Возле Печерского суда и станций метро собираются сторонники Тимошенко

Возле Печерского районного суда Киева, в котором сегодня будет продлено рассмотрение уголовного дела против лидера партии «Батьківщина», экс премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, собираются ее сторонники.

Как передает корреспондент УНИАН, возле Печерского суда, вдоль улицы Крещатик и возле ближайших станций метро уже собрались около 2 тыс. человек. Это преимущественно молодежь и пожилые люди. Они держат в руках флаги партии «Батьківщина» и государственные флаги. Кроме того, среди демонстрантов есть представители партии «Фронт Змін». Организацией акции руководят народные депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина».

Также возле Печерского суда проводят свою акцию противники Ю.ТИМОШЕНКО. Их насчитывается не больше 50человек . Они не имеют партийной символики и только держат транспаранты с надписями против Ю.ТИМОШЕНКО. Движение по улице Крещатик не перекрыто, но с одной стороны закрыта одна полоса для прохода людей.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины планирует рассматривать законопроект о пенсионной реформе.

Партия «Батьківщина» сегодня начинает акцию протеста против принятия пенсионной реформы. Акция начнется возле Печерского суда, потом демонстранты пойдут в парламент под лозунгами: «Скажем нет пенсионному геноциду!», «Нет репрессиям!».