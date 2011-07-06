Депутату Косиву стало плохо - вызвали скорую

Народному депутату из фракции «БЮТ-Батьківщина» Михаилу КОСИВУ, которого судья Родион КИРЕЕВ обязал вести из зала Печерского райсуда Киева, где рассматривается дело экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, стало плохо.

Как передает корреспондент УНИАН, была вызвана скорая помощь, с депутатом занимаются врачи.

Народный депутат Сергей МИШЕНКО заявил журналистам, что решение судьи о выдворении М.КОСИВА незаконным.

Он отметил, что более опытный судья на месте Р.КИРЕЕВА мог применить другую норму, например штраф, поскольку народные депутаты не избавлены от административной ответственности.

По словам С.МИЩЕНКО, если сотрудники милиции выполнят решение судьи, в будущем против них может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее Р.КИРЕЕВ принял решение за нарушение порядка удалить из зала народного депутата М.КОСИВА.