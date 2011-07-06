Бютовцы призывают милицию не выполнять решение суда

Группа народных депутатов из фракции «БЮТ-Батькивщина» призывает работников судебной милиции «Грифон» не выполнять решения судьи Родиона КИРЕЕВА удалить из зала Печерского райсуда Киева депутата Михаила КОСИВА.

Как передает корреспондент УНИАН, работники милиции продолжают настойчиво просить М.КОСИВА добровольно покинуть зал во исполнение решения суда.

«Вы осуществляете давление на народного депутата! Если народному депутату станет плохо, ухудшится его состояние здоровья, вы за это будете отвечать! Мы просим вас прекратить политическое и психологическое давление на народного депутата», - подчеркивали коллеги М.КОСИВА, обращаясь к работникам милиции.

Также депутаты призвали милиционеров написать рапорты и не служить «преступному режиму».

В ответ на реплики парламентариев работники милиции подчеркнули, что должны исполнить решение суда и вывести нарушителя порядка из зала суда.