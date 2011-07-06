От Могилева хотят услышать о 30 незнакомцах в зале, где судят Тимошенко

Фракция "БЮТ-Батькивщина" требует заслушать в Верховной Раде министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА относительно пребывания 29 июня на заседании Печерского районного суда по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО около 30 посторонних лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания заявил народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина" Юрий ПРОКОПЧУК.

Он отметил, что 29 июня в помещение суда, где проходило заседание по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, под охраной милиции завели почти 30 молодых мужчин.

«Их привезли милицейским автобусом и в режимное помещение завели в нережимное время», - сказал он.

Ю.ПРОКОПЧУК предположил, что это было сделано по указанию тех, кто «хочет сегодня уничтожить оппозицию и лидера «Батькивщины» Ю.ТИМОШЕНКО».

«Мы требуем немедленно заслушать министра внутренних дел в этом зале и дать объяснение, почему совершаются провокации», - сказал народный депутат.