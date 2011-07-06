Возле Печерского суда митингуют сторонники и противники Тимошенко

Возле Печерского райсуда Киева, который продолжит рассмотрение уголовного дела, возбужденного против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году, митингуют ее сторонники и противники.

Как передает корреспондент УНИАН, возле арки, которая ведет к зданию Печерского суда, собрались активисты партии "Батькивщина" и члены всеукраинской общественной организации "Общевоинский союз Украины".

Обе стороны отделены одна от другой металлическими турникетами и шеренгами правоохранителей.

Следует отметить, что в отличие от понедельника, когда также происходило заседание суда, сегодня правоохранители обеспечили нормальный доступ через центральный вход для журналистов.