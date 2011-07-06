Тимошенко: Главный «разведчик» возбудил дело по фальшивкам 96 года

Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО назвала фальшивыми документы, по которым СБУ возбудила дело по факту покушения на растрату государственных средств на сумму 405 миллионов долларов бывшими чиновниками и корпорацией «ЕЭСУ».

Об этом она написала на свой странице у Twitter.

«Главный "разведчик" страны возбудил дело по фальшивкам 96 года. Даю подсказку: еще есть тема по монголо-татарскому игу. За поддержку Золотой Орды», - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Главным следственным управлением СБУ было возбуждено уголовное дело по факту совершения бывшими служебными лицами Кабинета министров Украины, промышленно-финансовой корпорации «Единственные энергетические системы Украины» и компании «United Energy International Limited» по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным положением покушения на растрату средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах на общую сумму 405 млн. долларов США, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечают в Службе безопасности Украины, поводом для возбуждения уголовного дела стали обращения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА от 23 и 29 июня в СБУ, а также обращение министра обороны РФ Анатолия СЕРДЮКОВА к правительству Украины от 10 июня.

В ходе расследования уголовного дела устанавливаются все служебные лица, причастные к совершенному преступлению.