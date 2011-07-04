Иващенко уверен, что ему мстят бывшие коллеги

Бывший в.и.о. министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО уверен, что за его уголовным преследованием стоят некоторые уволеные им "влиятельные" персоны Минбороны, в компетенцию которых входил контроль над имуществом ведомства.

Об этом он заявил в интервью газете "Коммерсант-Украина" (4 июля).

"Я уверен, что организация моего уголовного преследования – дело рук ряда "влиятельных" персон, к удалению которых из Минобороны я приложил немалые, даже значительные усилия, после того как в июне 2009-го приступил к временному исполнению обязанностей министра обороны", - сказал В.ИВАЩЕНКО.

При этом он отметил, что к сфере "интересов" этих людей относились деятельность ремонтных заводов, гостиниц, санаториев, лесхозов, совхозов, распоряжение землями Минобороны, объектами недвижимости, излишним военным имуществом, организация закупок материальных ресурсов, питания военнослужащих Вооруженных сил, «другие привлекательные, или, как говорят, "вкусные", вопросы».

"Естественно, что это не осталось без соответствующей реакции упомянутых лиц, с уходом из Минобороны утративших наиболее прибыльную часть своего бизнеса", - добавил В.ИВАЩЕНКО.

Он также подчеркнул, что для того, чтобы убрать "из министерства нечистоплотных дельцов, которые, к сожалению, на тот момент держали под личным контролем почти все хозяйственно-экономические вопросы, пришлось преодолеть сильнейшее сопротивление как со стороны этих людей, так и со стороны их друзей и покровителей".

По словам В.ИВАЩЕНКО, с приходом новой власти "те, с кем я боролся, воспользовались как "наработанными" личными связями в Генпрокуратуре, так и конъюнктурой момента – провозглашенной борьбой с коррупцией в высших эшелонах власти".

«Из Генпрокуратуры, СБУ поступила команда "фас" с нужной конкретизацией – "разорвать ИВАЩЕНКО!", и маховик фабрикации дела начал набирать свои обороты», - подчеркнул бывший руководитель Минобороны.