Краснодонский суд не считает украинский язык государственным

Краснодонский горрайсуд Луганской области оставил без движения исковое заявление проходчика шахты им. Баракова Михаила МИКЕРИНА к управлению Пенсионного фонда Украины г. Краснодона о взыскании неначисленной пенсии в суме 7 тыс. 270 грн. 10 коп.

Как отмечено в постановлении суда, переданном агентству УНИАН, заявление подано без соблюдения требований, изложенных в ст. 15 ч. 3.106 Гражданско-процессуального кодекса Украины, согласно которым судебные документы необходимо излагать на государственном языке. Чтобы суд смог рассмотреть иск, М.МИКЕРИНУ предлагается исправить недостатки до 2 июля 2007 года.

В то же время М.МИКЕРИН заявил, что не понимает, как исправить указанные недостатки, поскольку текст искового заявления, также переданного агентству УНИАН, изложен на украинском языке, который и является государственным.