На некоторых местных выборах результаты будут признаны недействительными

Комитет избирателей Украины прогнозирует, что на некоторых местных выборах результаты голосования будут признаны недействительными.

Об этом УНИАН сообщили в Комитете избирателей Украины по результатам оценки наблюдателей КИУ за организацией и проведением выборов по состоянию на 12.30.

«На местных выборах остается проблема организации голосования. Уже сейчас можно прогнозировать, что на отдельных местных выборах их результаты будут признаны недействительными. В частности, для выяснения обстоятельств ситуации, которая сложилась с местными выборами в Хмельницком, Генеральная прокуратура создала следственную группу, которая выехала на место», - отмечается в сообщении КИУ. (Сегодня председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ сообщил, что в Хмельницком избиратели голосуют только на выборах в Верховную Раду из-за отсутствия избирательных бюллетеней по выборам в местные советы – УНИАН).

КИУ также зафиксировал отдельные попытки фальсификации результатов выборов в нескольких регионах. В частности, на участке №148 территориального избирательного округа №43 в городе Дебальцево Донецкой области члены УИК 25 марта в 18.00 поставили подписи под итоговым протоколом, который был заполнен полностью без цифр с результатами голосования. Территориальный избирательный округ №221 – на участках №50 и №82 в Киеве избиратели не вбросили бюллетени в урну, а вынесли их с участков. Остановить и догнать этих избирателей наблюдателям не удалось. В городе Городок Львовской области (УИК №6 территориальный избирательный округ №119) отменены выборы городского председателя, поскольку в бюллетенях уже были проставлены отметки за одного из кандидатов.

Наблюдатели КИУ также отмечают, что с увеличением интенсивности голосования стало больше проблем, связанных с неточностями в списках избирателей.

Кроме того, КИУ зафиксировал случаи недопуска на участки наблюдателей и представителей СМИ на ряде участков в Черниговской, Харьковской, Сумской, Луганской и Черкасской областях, а также в Автономной Республике Крым и в Киеве.