В КПУ разглядели мэра-регионала: совесть не та, на первом месте - выгода

Коммунисты Херсона возмущены сносом памятной стелы в честь подвига советских воинов на одной из центральных площадей областного центра – имени Героев Сталинграда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Херсонского обкома КПУ, очевидно памятный знак помешал строительству крупнейшего в Херсоне торгового центра.

Народный депутат Украины от КПУ Екатерина САМОЙЛИК считает это происшествие актом вандализма и уверена, что «без согласия мэра города - «регионала» Владимира САЛЬДО - стела не была бы снесена».

«О сносе памятной стелы никого не предупреждали, не советовались с жителями, не говорили о планах переноса на другое место. Вот истинное лицо херсонской власти – на первом месте выгода без каких-либо моральных акцентов», - указывается в сообщении.

Коммунисты задают вопрос: «Какой же совестью нужно обладать, чтобы через неделю после того, как страна склоняла голову перед подвигом советского народа, вспоминая трагические события 70-летия начала Великой Отечественной войны, снести памятник, возведенный в честь твоих земляков, сложивших голову на Сталинградском фронте?».

В данный момент члены Херсонской областной организации КПУ выясняют местонахождение памятника и по чьему указанию он был демонтирована.

КПУ требует восстановления памятного знака.

Пресс-служба мэрии Херсона пока не комментирует данное заявление.