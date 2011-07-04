Попов отправил своих подчиненных на встречу с диггерами

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ поручил руководителям профильных структур в управлении города провести переговоры с диггерами относительно возможности их привлечения к выявлению несанкционированных выбросов канализационных стоков в общую канализационную систему города, в Днепр и другие водоемы столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня во время совещания в КГГА.

«У нас есть активисты, которые изучают наши канализационные системы, подземные инженерные сети как хобби. Я прошу вас с ними встретиться. Они могут предоставить информацию, что нам нужно в этом плане подтянуть», - обратился А.ПОПОВ к чиновникам.

По убеждению председателя КГГА, робота с диггерами даст много полезной информации по проблемному вопросу.