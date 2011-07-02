Литвин прилетел в Польшу

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прибыл с рабочим визитом в Республику Польша, где в городе Кошалин примет участие в ХХ Фестивале украинской культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, программой визита предусмотрено возложение В.ЛИТВИН цветов к Кресту и Памятному камню, посвященному акции “Висла”, встреча с маршалком Сейма Республики Польша Гжегожем СХЕТИНОЙ.

Кроме того, главы парламентов Украины и Польши примут участие в дебатах на тему: “Двадцать лет независимости Украины глазами политиков”.

Также состоится встреча председателя Верховной Рады Украины с руководителями Западно-Поморского воеводства и города Кошалин.

Председатель Верховной Рады Украины та маршалок Сейма Республики Польша дадут совместную пресс-конференцию для СМИ и примут участие в церемонии официального открытия гала-концерта.