Луценко заявляет, что у него «описали все, что было»

14:45, 30 июня 2011
Политика
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Уверен, что цель - не возмещении ущерба

Возмещение якобы нанесенного ущерба государству не является целью Генеральной прокуратуры, а ее целью является «закрыть ЛУЦЕНКО», заявил во время перерыва в заседании Печерского райсуда Киева экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя информацию Генпрокуратуры о наложении ареста на его имущество, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что не знает точно, на какое именно имущество был наложен арест.

«Я не знаю точно, на что. Все, что было – все описали, а именно - четырехкомнатную квартиру в центре Киева и, кажется, три автомобиля, которые принадлежат мне, жене и сыну. Но если в этом проблема возмещения, то ее не существует. У меня, конечно, нет таких денег, но несколько народных депутатов заявили готовность возместить этот ущерб. Однако вопрос не в этом. Им нужен ЛУЦЕНКО, а не возмещение», - сказал экс-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июня, на брифинге заместитель генерального прокурора Михаил ГАВРИЛЮК заявил, что на часть имущества экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в ходе досудебного следствия наложен арест.

Как напомнил М.ГАВРИЛЮК, в соответствии с иском, который МВД предъявило Ю.ЛУЦЕНКО, ущерб, нанесённый им государству, оцениваются в 978 тысяч гривен. Для обеспечения иска на часть имущества и счета Ю.ЛУЦЕНКО наложен арест на сумму свыше 1,7 млн. грн.

Он отметил, что процесс выявления имущества, принадлежащего обвиняемым, продолжается, ведутся поиски также имущество, оформленное на родственников.

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