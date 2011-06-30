Янукович - Попову: Вы на выборы думаете идти?

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ не ответил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, будет ли он баллотироваться на должность Киевского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания Общественного гуманитарного совета был затронут вопрос относительно территории парка Александровской (бывшей Октябрьской) больницы.

В.ЯНУКОВИЧ спросил у А.ПОПОВА, выполняется ли его поручение относительно запрещения строительства на территории парка. Председатель КГГА дал стопроцентную гарантию, что такого строительства не будет.

Он сообщил, что уже есть письменный отказ застройщика от строительства, и пообещал, что в ближайшее время это решение будет внесено на сессию Киевсовета.

После этого В.ЯНУКОВИЧ спросил у А.ПОПОВА: «Вы на выборы думаете идти?». На это председатель КГГА ответил: «Поживем - увидим».

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ заметил, что сегодня никакой руководитель не может обойтись без поддержки людей.

Как сообщал УНИАН, решение о выделении компании “Житло-Буд” земли площадью 0,06 га на территории Александровской (Октябрьской) больницы было принято Киевсоветом 10 июля 2003 года.

В начале 2007 года на территории больницы начались активные строительные работы. Киевляне выступили в защиту Александровской больницы от застройки и организовали круглосуточное дежурство. Во время конфликта происходили многочисленные стычки активистов - защитников больницы и представителей застройщика.

Во время подготовительных работ застройщик вырубил на территории мемориального парка им. Богомольца на территории больницы 226 деревьев.

Впоследствии столичная мэрия издала распоряжение о прекращении строительства.

В декабре 2010 года Высший хозяйственный суд отменил собственное решение о запрещении строительства на территории Александровской больницы, которое раннее считалось не подлежащим обжалованию. Основанием для этого стало письмо Министерства культуры, которым это ведомство подтверждает согласие Главного управления охраны культурного наследия и реставрационно-восстановительных работ КГГА на строительство.

29 марта 2011 г. председатель КГГА Александр ПОПОВ заявил, что вопрос о прекращении строительства жилого дома на территории Александровской больницы будет решен в интересах киевлян.

Справка УНИАН. Александровская клиническая больница расположена на земельном участке площадью 7,58 га. На балансе больницы насчитывается 19 зданий. Из общего количества зданий 18 зданий построены до Октябрьской революции 1917 года. Общая площадь зданий – 53,5 тыс. кв. м. На сегодняшний день общая мощность Александровской больницы составляет 1045 коек. Общее количество работающих – 1812 человек. На базе больницы функционируют 10 кафедр НМУ им. А.Богомольца и НМАПО им. П.Л. Шупика, в которых работают 90 научных работников.