Януковичу подарили 60-литровую бочку с токайским вином

Премьер-министр Венгрии Виктор ОРБАН подарил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ 60-литровую бочку с токайским вином.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в венгерском посольстве в Украине Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Украине Михаль БАЕР.

По его словам, эта бочка является личным подарком премьер-министра Венгрии Президенту Украины, и содержит токайское самородное вино, которое является одним из благородных вин самого известного венгерского винодельного региона.

Как отметил посол, бочка была изготовлена на Закарпатье традиционным ручным способом. С одной стороны на ней изображены гербы Венгрии и Украины, а с другой – Польши и Украины.

Посол Венгрии в Украине объяснил, что подарок венгерского премьер-министра символично выражает активное сотрудничество и согласованность действий, которая связывает Будапешт и Варшаву в ходе выполнения обязанностей председательства в Европейском Союзе. По его словам, тесная связь символизирует и тот факт, что именно с этим вином празднуют в Будапеште завершение руководящих полномочий Венгрии, а в Варшаве приветствуют начало польского председательства.

Посол отметил, что этот подарок воплощает признание европейских интеграционных усилий Украины, успехов, достигнутых в процессе сближения ЕС и Украины. В то же время он выражает и то убеждение, что в 2011 году частично в результате поддержки венгерского и польского руководства ЕС успешно завершатся переговоры между Украиной и ЕС относительно соглашения об ассоциации и его части – создании зоны свободной торговли.

Как сообщалось, с 1 января по 30 июня текущего года Венгрия председательствует в Европейском Союзе, с 1 июля до 31 декабря председательствующей в ЕС страной будет Польша.