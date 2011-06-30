Наливайченко говорит, что оппозиции пора переходить к делам

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО инициирует на 12 июля встречу оппозиционных сил для координации действий по защите честных выборов.

Об этом он заявил в Днепропетровске, где он находится в рамках общенациональной кампании «Власть под контроль», сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«В вопросе объединения и координации работы оппозиционных сил для защиты честных выборов пришло время переходить от деклараций к конкретным делам», - убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он напомнил, что более месяца назад «Наша Украина» заявила о таком намерении, обращаясь к другим оппозиционным политическим, а также общественным силам.

«Уверен, что необходимость такой координации и сотрудничества понимают и разделяют все. Мы приветствуем готовность других политических партий, которые также заявляли о необходимости объединить свои действия вокруг этого задания», - заявил председатель политсовета «Нашей Украины».

По его словам, пришло время перейти к конкретной работе. В ближайшие дни «Наша Украина» направит приглашения всем «ведущим партнерам, чтобы уже 12 июля провести первое заседание оппозиционных сил, где рассмотреть первоочередные действия для защиты волеизъявления людей».

«Нужно сделать все возможное, чтобы демократические силы стали вместе на защиту честных выборов. Не менее важно, чтобы мы не допустили в мажоритарных округах противоборства патриотов», - сказал он.

Сегодня делегация «Нашей Украины», в частности, председатель политсовета В.НАЛИВАЙЧЕНКО, председатель центрисполкома партии Сергей БОНДАРЧУК, а также члены политсовета Даниил ЛУБКИВСКИЙ и Андрей ЛЕВУС посещают Днепропетровск и Запорожье в рамках кампании «Власть под контроль».