Депутат: руководство Исторического музея заигрывает с УПЦ МП

Незаконно установленное церковное сооружение возле фундаментов Десятинной церкви на Киевой горе (Владимирская, 2) питается электроэнергией от Национального музея истории. Подключение осуществлено незаконно, из-за чего музею могут отключить электричество.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА со ссылкой на письмо-ответ «Киевэнерго» на депутатский запрос о состоянии электрических коммуникаций указанного церковного сооружения.

По информации А.БРИГИНЦА, оказалось, что вышеупомянутое сооружение от сетей ПАО «Киевэнерго» не питается. Договор на электроснабжение между ПАО «Киевэнерго» и представителями церкви по указанному адресу не заключался. Питание церковного сооружения, расположенного возле фундаментов Десятинной церкви, выполнено по временной воздушно-кабельной линии от сетей Национального музея истории Украины.

«Поскольку официального соглашения между музеем и церковью нет, это значит, что псевдомонастырь финансируется за счет средств музея, а возможно, непосредственно за бюджетные средства. Надеюсь, Министерство культуры проведет расследование, накажет виновных», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

По условиям договора, сообщает депутат, между музеем и «Киевэнерго» в случае самовольного подключения потребителем токоприемников или увеличения величины присоединенной мощности сверх величины, назначенной условиями договора, энергокомпания имеет право без предупреждения полностью прекратить электроснабжение Национальному музею истории Украины.

«Фактически, это письмо подтверждает, что руководство музея заигрывает с УПЦ МП и осуществляет поддержку незаконно установленного церковного сооружения. Не знаю, по какой причине музей делится электроэнергией с незаконно установленным сооружением, но очень надеюсь, что сейчас, когда стало известно о незаконных действиях и недоговорных отношениях друг с другом двух институтов - музея и церкви - эти действия будут прекращены», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Для прекращения незаконного подключения субпотребителей на имя генерального директора Национального музея истории Украины районом электросбыта «Центральный» СВП «Энергосбыт Киевэнерго» направлено соответствующее письмо, говорится в сообщении пресс-службы А.БРИГИНЦА.