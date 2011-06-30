Литвин: оппозиция попытается объединиться

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что оппозиция будет пытаться объединиться перед парламентскими выборами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе прямой телефонной линии в редакции газеты «Известия в Украине».

По его словам, «будут попытки оппозиции выступать единым фронтом».

«Я думаю, что такие переговоры уже сейчас ведутся в стране. Я думаю, что будут различного рода внешние стимулы для того, чтобы была организованная и действенная оппозиция», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

По его словам, «тот, кто имеет самый высокий рейтинг, будет пытаться предложить другим участникам политического процесса объединиться вокруг кого-то».

«Украинское извечное начало – это объединение под кого-то, а просто объединиться практически нереально», - добавил председатель ВР.

По его словам, сегодня «большие шансы в оппозиционном плане имеет Юлия ТИМОШЕНКО и ее политическая сила».

Как считает В.ЛИТВИН, в процессе проведения реформ «нужна эффективная оппозиция». «Что такое «оппозиция»? Это лечение методом иглоукалывания – колют, но лечат, поэтому оппозиция должна быть обязательно», - подчеркнул В.ЛИТВИН.