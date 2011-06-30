Литвин: оппозиция попытается объединиться
"Думаю, такие переговоры уже ведутся"
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что оппозиция будет пытаться объединиться перед парламентскими выборами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе прямой телефонной линии в редакции газеты «Известия в Украине».
По его словам, «будут попытки оппозиции выступать единым фронтом».
«Я думаю, что такие переговоры уже сейчас ведутся в стране. Я думаю, что будут различного рода внешние стимулы для того, чтобы была организованная и действенная оппозиция», - подчеркнул В.ЛИТВИН.
По его словам, «тот, кто имеет самый высокий рейтинг, будет пытаться предложить другим участникам политического процесса объединиться вокруг кого-то».
«Украинское извечное начало – это объединение под кого-то, а просто объединиться практически нереально», - добавил председатель ВР.
По его словам, сегодня «большие шансы в оппозиционном плане имеет Юлия ТИМОШЕНКО и ее политическая сила».
Как считает В.ЛИТВИН, в процессе проведения реформ «нужна эффективная оппозиция». «Что такое «оппозиция»? Это лечение методом иглоукалывания – колют, но лечат, поэтому оппозиция должна быть обязательно», - подчеркнул В.ЛИТВИН.