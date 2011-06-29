БЮТ: создание семейных амбулаторий - это способ отмыть деньги

Вопрос дальнейшего функционирования амбулаторий семейной медицины нуждается в широком общественном обсуждении, считают во фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции, об этом говорится в депутатском запросе к председателю КГГА Александру ПОПОВУ и секретарю Киевсовета Галине ГЕРЕГЕ от лидера фракции Татьяны МЕЛИХОВОЙ.

Как утверждают во фракции «БЮТ-Батькивщина», инициатива властей по открытию амбулаторно-поликлинических заведений здравоохранения сегодня является средством отмывания денег.

«На создание амбулаторий в столице власть хочет выделить 100 млн. грн. Такая сумма планируется из расчета, что стоимость ремонта 1 кв. м помещения, в котором будет размещаться амбулатория, составляет 4 тыс. 200 грн., а стоимость покупки 1 кв. м помещения составляет 14 тыс. грн. Удивляет, что власть готова потратить такие большие суммы, когда в бюджете не хватает денег на выплату зарплаты и отсутствуют деньги на надбавки и премии бюджетным работникам», - заявила Т.МЕЛИХОВА.

По ее словам, достаточно провести экспертизу стоимости ремонта помещений и сравнить цены на рынке недвижимости, как станет понятно, что создание амбулаторий - это ничто иное как отмывание денег.

«В столице не существует проблемы нехватки заведений медицины, нет жалоб на то, что человеку негде лечиться. Зато есть жалобы, что лечение некачественное и дорогое. Так, может быть, нам нужно не создавать новые медицинские учреждения, а направить эти деньги в уже существующие медицинские заведения, чтобы с людей не брали деньги за каждую процедуру?» - предложила Т.МЕЛИХОВА.

Она заявила, что от киевлян поступают замечания и жалобы о целесообразности и эффективности функционирования таких амбулаторий в столице. Среди основных недостатков называют необходимость обращаться в поликлинику для закрытия больничного, поскольку семейный врач такими полномочиями не наделен. Кроме того, по словам Т.МЕЛИХОВОЙ, за получением неотложной медико-санитарной помощи пациентов направляют в поликлиники и больницы, потому что в амбулаториях нет необходимой техники и достаточного количества профессиональных врачей.

В пресс-службе столичной фракции «БЮТ-Батькивщина» отметили, что система амбулаторий семейной медицины вводится согласно распоряжению КГГА от 3 февраля 2011 года «О вопросах деятельности амбулаторно-поликлинических заведений здравоохранения города Киева».