"Беркут" повредил автобус об лежащего депутата?

Координатора общественного движения «Общее Дело», гражданского активиста Александра ДАНИЛЮКА завтра вызывают на допрос в Следственное управление ГУ МВД в г.Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности, он должен явиться в Управление (ул.Антоновича, 114) 30 июня в 11.00.

«Его должны допросить по уголовному делу, возбужденному по факту повреждения автобусов спецподразделения МВД «Беркут», имевшем место 25 июня во время акции протеста на ул.Крещатик, когда в Печерском райсуде Киева шло рассмотрение дела Юлии ТИМОШЕНКО», - говорится в сообщении пресс-службы.

В Центре содействия предпринимательской деятельности напоминают, что тогда автобус «Беркута» совершил наезд на депутата Киевсовета Александра БРИГИНЦА, который лег на асфальт перед автобусом, «протестуя против произвола правоохранителей по отношению к участникам акции».

«Александр ДАНИЛЮК и еще несколько человек, которые стали свидетелями этих событий, помешали противоправным действиям милиции, спасая жизни А.БРИГИНЦА», - отмечает пресс-служба.