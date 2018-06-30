Депутат Киевсовета на Крещатике лег под милицейский автобус (фото)

На Крещатике во время блокирования милицией митинга сторонников лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО произошло столкновение между милиционерами и депутатом Киевсовета от "БЮТ-Батькивщины" Александром БРИГИНЦОМ.

Как сообщил УНИАН сам А.БРИГИНЕЦ, после того, как на Крещатик стали прибывать автобусы с милиционерами, сторонники Ю.ТИМОШЕНКО попытались им в этом помешать.

По словам А.БРИГИНЦА, один из автобусов собирался перекрыть автомобиль, который обеспечивал качественную трансляцию митинга на всю улицу. «Я и еще несколько депутатов попытались остановить этот автобус, и потому я стал под колеса», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

По его словам, автобус остановился от него на расстоянии 1-2 см. После этого, сказал А.БРИГИНЕЦ, шесть спецназовцев схватили его за руки и за ноги и оттащили от автобуса.

Аналогичная ситуация произошла, по словам участников митинга, с народным депутатом от "БЮТ-Батькивщины" Владимиром БОНДАРЕНКО.

Фото УНИАН