Прокуратура считает Печерский райсуд удобным

Государственный обвинитель Лилия ФРОЛОВА считает удобными условия работы в помещении Печерского райсуда Киева во время рассмотрения уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

«Достаточно удобно работать», - сказала Л.ФРОЛОВА, однако добавила, что «в первый день было трудновато».

Государственный обвинитель заявила, что прокуратура выступает за максимальную открытость и прозрачность процесса по этому делу.

По ее словам, прокуратура настаивает на обеспечении публичности, присутствия представителей СМИ на судебных заседаниях.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов, почему не было принято решение о переносе рассмотрения дела в другое, более просторное помещение, Л.ФРОЛОВА сказала, что этот вопрос был вынесен на рассмотрение суда. Она напомнила, что судья посчитал нужным продолжить проведение заседаний в помещении Печерского райсуда Киева. «Это право суда», - сказала Л.ФРОЛОВА.

В то же время она добавила, что обвинение не планирует в дальнейшем поднимать вопрос о переносе заседаний суда в другое помещение.