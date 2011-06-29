Украина дала согласие на публикацию отчета о борьбе с коррупцией

Украина дала согласие Группе государств Совета Европы против коррупции (GRECO) на обнародование отчета относительно состояния выполнения Украиной антикоррупционных рекомендаций, предоставленных нашему государству по результатам первого и второго раундов оценки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом по итогам сегодняшнего заседания правительства заявил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, такое разрешение предоставляется согласно правилам и практике GRECO относительно обнародования государствами отчетов о выполнении антикоррупционных рекомендаций. В ходе заседания Кабинет министров принял соответствующее протокольное решение

А.ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что после предоставления GRECO доступа к отчету документ будет переведен на украинский язык и обнародован на сайте Министерства юстиции Украины.

Такой шаг, отметил министр, будет способствовать обеспечению прозрачности в деятельности Президента и правительства Украины.

А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что о выполнении рекомендаций GRECO Украина отчиталась в мае 2009 года. При этом GRECO отметило, что выполненными считаются 8 антикоррупционных рекомендаций, 17 рекомендаций - выполнены частично.

В связи с этим Украине было предложено в январе 2011 года подготовить информацию о ходе реализации именно тех рекомендаций GRECO, которые считались выполненными частично. Дополнительный отчет о состоянии выполнения Украиной указанных рекомендаций GRECO был утвержден на 51-м пленарном заседании этой организации, которое состоялось в мае 2011 года.

*** Украина присоединилась к Группе государств Совета Европы против коррупции 1 января 2006 года. Тем самым государство дало согласие проходить оценку со стороны GRECO относительно имплементации в национальное законодательство положений Криминальной и Гражданской конвенций Совета Европы против коррупции, Руководящих принципов борьбы с коррупцией Совета Европы, принятых в рамках выполнения Программы действий против коррупции, одобренной Советом Европы.

Первые два раунда оценивания Украины были проведены в 2006 году, а в марте 2007 года по их результатам утвержден отчет с 25 рекомендациями GRECO.